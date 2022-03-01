ترودو: العقوبات الكندية ضد روسيا ستبقى قائمة حتى انسحاب قواتها من أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن كندا تعتزم إبقاء العقوبات ضد روسيا حتى انسحاب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وقال ترودو في كلمة أمام البرلمان الكندي، اليوم الثلاثاء: "سنبقي على العقوبات حتى تعترف روسيا بأنها ارتكبت خطأ كبيرا، وتسحب جنودها من الأراضي الأوكراني".

وأضاف أن خطوات كندا على خلفية الأزمة حول أوكرانيا تهدف إلى "حماية سيادة القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها".

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وكانت كندا قد أعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وطالت العقوبات الكندية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الأركان للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، وغيرهم من المسؤولين الروس وعدد من الشركات الروسية.

كما فرضت حظر استيراد النفط الروسية ومنع دخول السفن الروسية لموانئها.

المصدر: تاس