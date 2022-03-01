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وسائل إعلام: كندا تمنع دخول السفن الروسية إلى موانئها

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وسائل إعلام: كندا تمنع دخول السفن الروسية إلى موانئها
Globallookpress Guenther Schwermer
ميناء مونتريال في كندا
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قررت السلطات الكندية حظر دخول السفن الروسية موانئها على خلفية التطورات في أوكرانيا، حسب قناة "سي تي في" التلفزيونية الكندية اليوم الثلاثاء.

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وأشارت القناة إلى أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الوزراء اليوم.

وذكرت القناة أن الإجراء المذكور سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

المصدر: "تاس"

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