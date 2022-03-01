بريطانيا تعتمد قانونا يحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها
Globallookpress Martyn Wheatley
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si6p
اعتمدت بريطانيا قانونا يحظر دخول سفن روسية إلى موانئ المملكة المتحدة، وفق ما أورد وزير النقل البريطاني غرانت شابس عبر حسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء.
وكتب الوزير: "أصبحنا للتو أول دولة اعتمدت قانونا يحظر حظرا تاما دخول جميع السفن المتصلة بروسيا إلى الموانئ البريطانية".
وكان شابس أوضح سابقا أن هذا الإجراء سيشمل كل سفينة يمتلكها أو يشرف عليها أو يستأجرها أو يقودها شخص على صلة بروسيا أو بأشخاص خاضعين للعقوبات، وترفع العلم الروسي ومسجلة في روسيا.
وجرى فرض التقييدات المذكورة من قبل لندن كرد فعلها على إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
المصدر: "تاس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.