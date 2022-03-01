"يوتيوب" يحجب بث قناة تركية في الولايات المتحدة

أقدم موقع "يوتيوب" على حجب بث قناة "تي أي إس سي ( TASC TV)" الذي يبث عبر الإنترنت للجالية التركية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال غوكهان دوغان، رئيس تحرير القناة: "نواجه حظرا وعراقيل بسبب بثنا حول ما يسمى بالإبادة المزعومة للأرمن بخصوص أحداث 1915، وعن مجزرة خوجالي التي ارتكبها الأرمن ضد الأذربيجانيين في إقليم قره باغ في تسعينات القرن الماضي".

وأوضح دوغان أنه بسبب الحجب لم يتمكنوا من تحميل فيديوهات على حسابهم على يوتيوب، وفشلت محاولات البث المباشر لقناتهم اعتبارا من الساعة 12:00 تقريبا اليوم بتوقيت نيويورك.

وأضاف: "نعتقد أن اللوبي الأرمني وعناصر تنظيم "غولن" الإرهابي في الولايات المتحدة يقفون وراء الحظر بطريقة منظمة".

ورأى أن "حجب القناة في الولايات المتحدة التي تفتخر بحرية الصحافة والتعبير في كل فرصة أمر غير مقبول أبدا، ورغم كل شيء سنواصل سرد الحقائق التاريخية في كل فرصة".

المصدر: "ترك برس"