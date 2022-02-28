وكالة الفضاء الأوروبية تستبعد مشاركة روسيا في مهمة إلى المريخ على خلفية أوكرانيا

قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن مشاركة روسيا في الإطلاق المزمع لمهمة مشتركة معها إلى المريخ خلال العام الجاري صارت "مستبعدة للغاية" على خلفية العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن بيان للوكالة أنها "تقيّم عواقب العقوبات على تعاونها مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وجاء البيان عقب اجتماع لمسؤولين من الدول الـ 22، الأعضاء في الوكالة.

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وأضاف البيان أنه "فيما يتعلق باستمرار برنامج إكسو المريخ، فإن العقوبات والسياق الأوسع يجعل إطلاقه في 2022 مستبعدا للغاية".

وتهدف المهمة إلى وضع مركبة هبوط على الكوكب الأحمر للمساعدة في تحديد ما إذا كانت هناك حياة على المريخ.

وكان إطلاق المهمة تأجل بالفعل عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى مشكلات فنية.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"