الرئاسة الفرنسية: ماكرون يشارك اليوم باجتماع مع الحلفاء لمتابعة الوضع في أوكرانيا

أعلن الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك بعد ظهر اليوم، في مؤتمر عبر الفيديو مع الحلفاء وحلف شمال الأطلسي لمواصلة التنسيق "بشأن النزاع في أوكرانيا".

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وقالت الرئاسة الفرنسية، بحسب مراسلتنا في باريس، إن ماكرون سيشارك، بعد ظهر يوم الاثنين في مؤتمر بالفيديو مع القادة الأمريكيين والكنديين والألمان والإيطاليين واليابانيين والبولنديين والرومانيين، وكذلك مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "من أجل مواصلة التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء الأوروبيون "بشأن النزاع في أوكرانيا".

وأضافت: "بعد المؤتمر، سيستقبل ماكرون مساء اليوم، المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لعشاء عمل مع ممثلي الصناعيين الأوروبيين، لمناقشة قضايا السيادة الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك الأحداث في أوكرانيا".

المصدر: RT