نيبينزيا: الدول الغربية لم تحاول التسوية في أوكرانيا عبر مجلس الأمن

ذكّر المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا بأن الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا عبر مجلس الأمن.

وقال نيبينزيا: "لم نر حتى تلميحا واحدا لمحاولة إيجاد حل بنّاء في المجلس".

وأضاف: "سكان أوكرانيا مهددون بسبب توزيع المتطرفين والسلطات الأسلحة بشكل عشوائي لكل الراغبين بمن فيهم المجرمون الذين تم الإفراج عنهم من السجون عمدا، حيث أصبحت الأسلحة في يد المجرمين واللصوص".

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وقال: "محاولة تجاوز موقف روسيا وتجاهلها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ومن الضروري عدم المضي قدما في مثل هذه المخططات، ويجب البحث عن أرضية مشتركة، مهما حاول شركاؤنا الغربيون التهرب من ذلك".

وتابع: "اليوم في هذا الاجتماع، نسمع مرة أخرى أكاذيب وتلفيقات حول قصف عشوائي للمدن والمستشفيات والمدارس الأوكرانية. الجيش الروسي لا يهدد حياة المدنيين في أوكرانيا، ولا يقصف السكان المدنيين. التهديد الذي يواجههم الآن يأتي من قوميين أوكرانيين أخذوهم رهائن ويختبئون وراءهم ويستخدمونهم دروعا بشريا".

وأضاف: "نحن الآن بحاجة إلى التركيز على تصحيح الوضع الذي أدى إلى الأزمة التي نمر بها. لأنها لم تبدأ مع إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكن قبل ذلك بكثير، عندما تظاهرتم لمدة ثمانية سنوات بعدم ملاحظة جرائم الأوكرانيين القوميين في دونباس".

المصدر: تاس