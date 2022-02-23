مرشح الانتخابات الفرنسية زمور: إذا لم نوقف الهجرة فستتحول فرنسا إلى لبنان ثم إلى جمهورية إسلامية

دعا مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الفرنسية، إيريك زمور، إلى الحد من الهجرة إلى فرنسا، محذرا من أن بلاده ستتحول بعد 30 سنة إلى "لبنان، ثم إلى جمهورية إسلامية".

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وقال في حوار حصري مع صحيفة "لوفيغارو": "أنا شخص جمهوري، ولكنني أريد أن تكون الجمهورية فرنسية، لا جمهورية إيطالية أو إسلامية أو من البيرو".

وأضاف: "إذا لم نوقف الهجرة، ففي عام 2050 ستتحول فرنسا إلى لبنان على نطاق واسع، وبعدها تصبح جمهورية إسلامية. إن قوانين الديموغرافيا صلبة إذا لم تعارضها السياسة، لذلك ترشحت للانتخابات الرئاسية".

وكان زمور، المعارض لسياسات تسهيل الهجرة، دعا أنصاره في مناسبات سابقة إلى "تغيير مجرى التاريخ" والمضي نحو "استرداد" فرنسا.

كما صرح أيضا أن بلاده ستستغني عن الأطباء الجزائريين في حال تم انتخابه.

المصدر: "لوفيغارو" + RT