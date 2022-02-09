 
مباشر

مرشح الانتخابات الفرنسية زمور: سنتخلى عن الأطباء الجزائريين لأن بلدهم يحتاج إليهم

أخبار العالم العربي

مرشح الانتخابات الفرنسية زمور: سنتخلى عن الأطباء الجزائريين لأن بلدهم يحتاج إليهم
Globallookpress Panoramic
مرشح الانتخابات الفرنسية إيريك زمور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scvz

قال مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في فرنسا، إيريك زمور، إنه في حال تم انتخابه فإن بلاده ستستغني عن الأطباء الجزائريين لأن "بلدهم يحتاج إليهم".

وكتب زمور في تدوينة على "فيسبوك" مساء الأربعاء: "فرنسا ستستغني عن الأطباء الجزائريين وتتركهم للجزائر التي تحتاج إليهم كثيرا. الجزائر في حاجة إلى أطبائها".

وجاء تصريح زمور، المعروف بمعاداته لسياسات تسهيل الهجرة، بعد كشف السلطات الصحية الفرنسية في الأيام الماضية عن نجاح 1200 طبيب جزائري، من أصل ألفي مرشح، في مسابقة تمكنهم من ممارسة مهنتهم في فرنسا.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا