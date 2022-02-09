مرشح الانتخابات الفرنسية زمور: سنتخلى عن الأطباء الجزائريين لأن بلدهم يحتاج إليهم
Globallookpress Panoramic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scvz
قال مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في فرنسا، إيريك زمور، إنه في حال تم انتخابه فإن بلاده ستستغني عن الأطباء الجزائريين لأن "بلدهم يحتاج إليهم".
وكتب زمور في تدوينة على "فيسبوك" مساء الأربعاء: "فرنسا ستستغني عن الأطباء الجزائريين وتتركهم للجزائر التي تحتاج إليهم كثيرا. الجزائر في حاجة إلى أطبائها".
وجاء تصريح زمور، المعروف بمعاداته لسياسات تسهيل الهجرة، بعد كشف السلطات الصحية الفرنسية في الأيام الماضية عن نجاح 1200 طبيب جزائري، من أصل ألفي مرشح، في مسابقة تمكنهم من ممارسة مهنتهم في فرنسا.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.