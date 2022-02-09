مرشح الانتخابات الفرنسية زمور: سنتخلى عن الأطباء الجزائريين لأن بلدهم يحتاج إليهم

قال مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في فرنسا، إيريك زمور، إنه في حال تم انتخابه فإن بلاده ستستغني عن الأطباء الجزائريين لأن "بلدهم يحتاج إليهم".

وكتب زمور في تدوينة على "فيسبوك" مساء الأربعاء: "فرنسا ستستغني عن الأطباء الجزائريين وتتركهم للجزائر التي تحتاج إليهم كثيرا. الجزائر في حاجة إلى أطبائها".

وجاء تصريح زمور، المعروف بمعاداته لسياسات تسهيل الهجرة، بعد كشف السلطات الصحية الفرنسية في الأيام الماضية عن نجاح 1200 طبيب جزائري، من أصل ألفي مرشح، في مسابقة تمكنهم من ممارسة مهنتهم في فرنسا.

المصدر: RT