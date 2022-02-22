غانتس: العالم بحاجة لإعداد حزمة عقوبات للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي المستقبلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "الاتفاق النووي ليس نهاية الطريق والعالم بحاجة لإعداد قدرات هجومية وحزمة عقوبات للرد على انتهاكات إيران للاتفاق المستقبلي".

وقال غانتس في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "هذا المساء خاطبت القادة اليهود في مؤتمر الرؤساء. وشكرتهم على دعمهم ومحبتهم لإسرائيل، وعلى الاستثمار في شبابنا والدفاع عن تراث رابطنا الأبدي"، مشيرا إلى أن "النقاش تركز على التحديات التي تواجه إسرائيل والعالم اليهودي".

وأضاف: "فيما يتعلق بإيران، شددت على أن الاتفاق النووي ليس نهاية الطريق، ويجب اتخاذ سلسلة من الإجراءات. نحن بحاجة إلى قدرات هجومية ومجموعة من العقوبات لتكون جاهزة في حالة انتهاك إيران للاتفاق المستقبلي".

Regarding Iran, I stressed that a nuclear agreement is not the end of the road and a series of actions must be taken. We need to have offensive capabilities and a set of sanctions ready in our back pockets in case Iran violates a future agreement. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 22, 2022

وأشار إلى أنه كشف أيضا أن "فنزويلا تطور طائرات "مهاجر" الإيرانية المتطورة بدون طيار وتتلقى تحويلات إيرانية من الذخائر الموجهة الدقيقة"، لافتا إلى أن "هذا يسلط الضوء على أن إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وليست مجرد تهديد لدولة إسرائيل".

I also revealed that Venezuela is developing advanced Iranian Mohajer UAVs and receiving transfers of Iranian PGMs. This highlights that Iran truly is a global and regional challenge and not just a threat to the State of Israel. pic.twitter.com/uIUc3x4Foe — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 22, 2022

المصدر: RT