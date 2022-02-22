طهران: صعوبات رغم تقدم المفاوضات

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة عن وجود قضايا صعبة بحاجة إلى الحل قبل التوصل إلى اتفاق بفيينا، رغم التقدم الذي حققته المحادثات.

وأضاف خطيب زادة أن محادثات فيينا لا تبحث التوصل لاتفاق جديد، وإنما تركز على تنفيذ الالتزامات المتبادلة وفقا لاتفاق عام 2015، والحصول على ضمانات وتعهدات.