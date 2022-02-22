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رئيسة مجلس الاتحاد: ننطلق من أن قواتنا في الخارج ستستخدم باعتبارها قوات حفظ سلام

مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

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مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد
Sputnik
اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي يوم 22 فبراير 2022.
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أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، موافقته على طلب رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، حول استخدام القوات المسلحة لروسيا خارج البلاد.

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وذكرت ماتفيينكو، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى "طلبا من الرئيس... حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي"، موجهة بإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة والنظر فيه بمناقشات مفتوحة.

وأعلنت أن اللجان المعنية في مجلس الاتحاد لقد نصحت بالموافقة على تلبية الطلب مع أن يدخل قرار مناسب حول استخدام القوات المسلحة في الخارج حال تبنيه حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وينص مشروع القرار على أن عدد القوات ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها في الخارج أمور يحددها الرئيس الروسي.   

المصدر: وكالات 

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