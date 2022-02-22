أول ردود الفعل العربية والإسلامية على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أصدر عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الثلاثاء تعليقات رسمية على إعلان روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

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سوريا: التأييد الكامل

وأعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إن بلاده تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وسوف تتعاون معهما. فيما أوضحت الرئاسة السورية أن موقفها بخصوص الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، سبق أن أعلنته قبل نحو شهرين، خلال زيارة وفد برلماني روسي إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري بشار الأسد.

إيران: على جميع الأطراف ضبط النفس

فيما علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على التطورات الأخيرة، مؤكدا أن طهران تتابع القضايا المتعلقة بأوكرانيا "بحساسية"، مضيفا أن طهران "تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتعتقد بضرورة تجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات".

وبحسب المتحدث فإن "تدخلات الناتو وأعماله الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى المزيد من تعقيد الوضع في تلك المنطقة".

أنقرة: قرار غير مقبول

من جانبه اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "غير مقبول"، داعيا الأطراف إلى "الالتزام بالحكمة والقانون الدولي". وأضاف: "باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليا".

ومساء أمس الاثنين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. وفي اليوم نفسه تم التوقيع مع رئيسيهما دينيس بوشيلين وايونيد باسيتشنيك على معاهدتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، اللتين صادق عليها البرلمان الروسي بكلتا غرفتيه اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT