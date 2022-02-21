رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يطلبان من بوتين الاعتراف باستقلالهما

وجه رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا، دينيس بوشيلين وبيونيد باشيتشنيك، اليوم الأحد، طلبا من رئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال المنطقتين.

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وقال بوشيلين، في كلمة مصورة اليوم الاثنين: "باسم شعب جمهورية دونيتسك الشعبية نطلب منكم الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية كدولة مستقلة ديمقراطية قانونية واجتماعية".

وذكر باسيتشنيك في تصريح مماثل: "أطلب منكم الاعتراف بسيادة واستقلال جمهورية لوغانسك الشعبية".

كما طلب بوشيلين وباسيتشنيك من بوتين إبرام اتفاقات للصداقة والتعاون مع كل من الجمهوريتين بما في ذلك في مجال الدفاع.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من بوشيلين وباسيتشنيك بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

المصدر: وكالات