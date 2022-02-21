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بوتين: سنستمع لآراء مجلسي الأمن والدوما الروسيين حول طلبات الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أخبار العالم

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يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا لمجلس الأمن الفدرالي، اليوم الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في شرق أوكرانيا.

بوتين: بعض سكان أوكرانيا لم يقبلوا بالانقلاب على السلطة في البلاد الذي كان مناهضا للدستور ودمويا

بوتين: يبدو أن السلطات في كييف بدأت عملية عقابية ثالثة ضد دونباس

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بوتين: سنستمع لآراء مجلس الأمن ومجلس الدوما الروسيين حول طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

بوتين: روسيا ستواجه تهديدات متزايدة في حال انضمام أوكرانيا للناتو

يتبع...

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