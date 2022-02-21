بوتين: سنستمع لآراء مجلسي الأمن والدوما الروسيين حول طلبات الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfx8
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا لمجلس الأمن الفدرالي، اليوم الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في شرق أوكرانيا.
بوتين: بعض سكان أوكرانيا لم يقبلوا بالانقلاب على السلطة في البلاد الذي كان مناهضا للدستور ودمويا
بوتين: يبدو أن السلطات في كييف بدأت عملية عقابية ثالثة ضد دونباس
بوتين: السلطات في كييف لا تنوي تنفيذ اتفاقات مينسك
بوتين: سنستمع لآراء مجلس الأمن ومجلس الدوما الروسيين حول طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
بوتين: روسيا ستواجه تهديدات متزايدة في حال انضمام أوكرانيا للناتو
يتبع...
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.