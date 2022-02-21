بعد مأساة الطفل حيدر.. قرار عاجل من الداخلية الأفغانية بشأن آبار البلاد

أعطت وزارة الداخلية بحكومة طالبان الأفغانية توجيهاتها لإغلاق فوهات الآبار من أجل عدم تكرار مأساة وفاة الطفل حيدر البالغ من العمر 6 سنوات، إثر سقوطه في البئر، قبل عدة أيام.

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وقال وزير الداخلية في حكومة طالبان، سراج الدين حقاني، في بيان اليوم الاثنين، إنه وجه "حكام المقاطعات بتعيين فريق خاص في كل مقاطعة لتحديد الآبار عارية الفوهات وتوجيه أصحابها لإغلاقها" .

وتابع: "كما نطلب من أئمة المساجد توضيح أهمية هذا الموضوع حتى لا نشهد مثل هذه الحوادث السيئة في المستقبل".

وكانت السلطات الأفغانية، قد أعلنت الجمعة الماضي، عن فشل محاولات وجهود عناصر الإنقاذ في انتشال الطفل حيدر البالغ من العمر 6 سنوات، إثر سقوطه الثلاثاء الماضي في بئر عمقها 25 مترا في ولاية زابل بجنوب شرق البلاد.

وكان الأهالي قد ناشدوا حينها المسؤولين بتوفير معدات حديثة، لإخراج الطفل الذي تسوء حالته، على الرغم من توصيل الطعام له، واستطاعته استنشاق الهواء، وذلك حتى لا تكرر مأساة الطفل المغربي ريان، الذي تم انتشال جثمانه من بئر عميقة.

المصدر: سبوتنيك