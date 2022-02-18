وفاة الطفل الأفغاني حيدر بعد 3 أيام من سقوطه في بئر (فيديو)

أفاد مصدر حكومي أفغاني، اليوم الجمعة، بوفاة الطفل حيدر بعد نحو 3 أيام من سقوطه في بئر بولاية زابل.

وكتب أنس حقاني، القيادي في حركة "طالبان"، على حسابه في موقع "تويتر" أنه "من المحزن أن يتركنا حيدر إلى الأبد". وقال "إن البلاد تستضيف مرة أخرى مأساة اليوم".

وفي وقت سابق، وصل فريق الإنقاذ الأفغاني إلى الطفل القابع في قعر بئر منذ الثلاثاء الماضي، مؤكدين على أن وضعه الصحي مقلق، وسيتم معالجته قبل إخراجه، حتى يضمنوا سلامته.

وأجرت السلطات المعنية منذ أيام عمليات حفر مكثفة، لإخراج الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، والقابع في بئر جافة يبلغ عمقها 25 مترا في قرية بإقليم زابول في جنوب شرق أفغانستان.

وشملت المحاولات إنزال كيس مشدود بحبال ليجلس عليه الطفل، ومن ثم يتم رفعه إلى أعلى، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، بسبب الضيق الشديد للبئر، ما دفع وزارة الداخلية الأفغانية إلى الاستعانة بخبراء أجانب، من أجل انتشال الطفل حيا وعدم تكرار مأساة الطفل ريان المغربي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل انتشاله من البئر.

الاعلام الأفغاني نقلا عن الفريق الطبي : الفريق يبذل قصارى جهده لتقديم الاسعافات الأولية لطفل #حيدر وتجهيز طائرة خاصة لنقل الطفل الي #كابل.💔 نتمنى أن يكون بخير يا رب #حيدر_وژغورئ#أفغانستانpic.twitter.com/G6lDMW6dz4 — يوسف محمد #البدواوي (@fulsuf) February 18, 2022

فيديو جديد تم تصويرة داخل البئر الذي سقط فيه الطفل الأفغاني #حيدر. #حيدري_وغورئpic.twitter.com/HoIQqJUjDo — يوسف محمد #البدواوي (@fulsuf) February 17, 2022

أحدث التفاصيل:

فريق الإنقاذ يصل إلى الطفل #حيدر_الافغاني، لكن وضعه الصحي مقلق، والفريق طبي يؤكد على معالجته قبل إخراجه، حتى يضمنوا سلامته.

دعواتكم لهم بالشفاء والسلامة.



pic.twitter.com/ajSFJXliGPpic.twitter.com/FCHQhVEoqb — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) February 18, 2022

المصدر: RT