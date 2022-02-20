مسؤول أوروبي: سيكون لدى تركيا الكثير لتجنيه إذا عملت مع أوروبا في قضية الهجرة

قال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي إن تركيا "لديها الكثير لتجنيه" إذا عملت مع التكتل لوقف وصول المهاجرين من مطاراتها وشواطئها إلى جزيرة قبرص.

وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس اليوم الأحد أنه "يأمل أن تظهر السلطات التركية نفس الدرجة من التعاون في الحد من وصول المهاجرين إلى قبرص كما فعلت في مساعدة اتفاق الاتحاد الأوروبي لمواجهة "هجوم هجين" بيلاروسي لدفع المهاجرين عبر حدودها إلى بولندا".

وتابع شيناس: "تركيا مثلها مثل جميع جيراننا الآخرين يجب أن تفهم شيئا بسيطا للغاية، فيما يتعلق بقضية الهجرة، سيكون لديهم الكثير ليجنوه إذا عملوا مع أوروبا بدلا من العمل ضد أوروبا".

وتحدث مسؤول الاتحاد الأوروبي بعد جولة في منطقة عازلة "تسيطر عليها الأمم المتحدة تقسم قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي على أسس عرقية"، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال شيناس: "ما أراه هنا اليوم على طول الخط الأخضر مروع، إنه تصور مختلف تماما للمشكلة عن رؤيتها من بعيد" مضيفا أن "قبرص بمواردها المحدودة يجب أن تتحمل عبئا ضخما للغاية وغير متناسب".

من جهته، قال نيكوس نوريس، وزير داخلية قبرص الواقعة في البحر المتوسط والتي تعد أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط جغرافيا: إن "الجزيرة استقبلت في السنوات الأخيرة عددا من المهاجرين لكل فرد أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي".

وكان مسؤولون قبارصة اتهموا "تركيا بتعمد نقل المهاجرين إلى شمال الجزيرة".

المصدر: "أسوشيتد برس"