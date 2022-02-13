قبرص تلوم تركيا على تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الجزيرة

اعتبر وزير داخلية قبرص الواقعة في البحر المتوسط والتي تعد أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط جغرافيا، أن الجزيرة تعاني من مشكلة كبيرة في الهجرة غير النظامية.

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس لوكالة فرانس برس "بالنسبة لنا، إنها حالة طوارئ"، مشيرا إلى أن 4.6% من سكان الجزيرة هم طالبو لجوء أو يستفيدون من حماية، وهي أعلى نسبة تسجل ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

واتهم الوزير تركيا، بالتسبب بتدفق اللاجئين السوريين والوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وانتقدت منظمات حقوقية ومراقبون تعاطي قبرص مع الأزمة بسبب الظروف المزرية في مخيمها الرئيسي للمهاجرين المكتظ والذي عرف اشتباكات هذا الشهر، والمزاعم حول المعاملة القاسية لبعض الوافدين، غير أن نوريس اعتبر أن "ما تفعله تركيا بهم وحشي" بحيث ازدادت طلبات اللجوء الجديدة إلى أكثر من 13 ألفا العام الماضي فيما يبلغ عدد السكان الإجمالي في قبرص 850 ألف نسمة.

وأضاف الوزير من حزب "التجمع الديمقراطي" المحافظ أن "قضية الهجرة في قبرص مشكلة كبيرة لأنها استُغلت من قبل تركيا".

ولفت نوريس إلى أن بين 60 و80 مهاجرا غير نظامي يعبرون يوميا بقيادة مهربين المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة الممتدة على طول 184 كيلومترا والتي تشرف عليها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 85% من طالبي اللجوء وصلوا عبر هذه الطريقة العام الماضي.

وأشار نوريس إلى أن العديد من الوافدين الجدد إلى قبرص يستقلون طائرة من اسطنبول باتجاه الشطر الشمالي من الجزيرة، ثم من هناك يجدومن طريقا بمساعدة مهربين، عبر المنطقة العازلة، وعند وصولهم إلى الشطر الجنوبي، يدركون أنهم ليسوا ضمن منطقة شنغن وبالتالي يجدون أنفسهم "عالقين في الجزيرة" ولا يستطيعون السفر إلى ألمانيا أو فرنسا أو أينما كان لأن قبرص ليست عضوا في منطقة شنغن".

ولفت نوريس إلى أن المنطقة العازلة ليست حدودا بل مجرد خط لوقف إطلاق النار تقع خلفه مناطق "ليست تحت سيطرة الحكومة".

وقال الوزير إن حكومته، التي قامت مؤخرا بتحصين جزء من الخط بأسلاك شائكة، ستقيم سياجا وتكثف الدوريات، كما ستقوم اعتبارا من الصيف بتثبيت نظام مراقبة إسرائيلي الصنع.

وأشار إلى أن رئيس وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" فابريس لوجيري سيزور قبرص الأربعاء، لافتا إلى أن قبرص تود أن تقوم فرونتكس بدوريات في المياه جنوب تركيا "من حيث يغادر كل ليلة وخاصة خلال فصل الصيف مهاجرون غير قانونيين"، معترفا في الوقت نفسه بأن ذلك يتطلب مواقفة أنقرة.

جدير بالذكر أن تركيا تأوي بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ملايين اللاجئين السوريين، كما يدور خلاف بين تركيا وقبرص حول احتياطات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وبحسب وزارة الداخلية القبرصية، سجل أعلى عدد من طلبات اللجوء التي لا تزال قيد الدرس عام 2021 من مهاجرين قادمين من سوريا، تليها الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والصومال.

المصدر: أ ف ب