الجيش الأوكراني يعلن عن مقتل اثنين من عناصره في القتال شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل 2 من عناصره عند خط الجبهة في منطقة دونباس شرق البلاد جراء الأعمال القتالية بين قوات الحكومة في كييف وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.

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وقالت قيادة الجيش المسؤولة عن النزاع ضد القوات التي تعتبرها كييف انفصالية في الشرق إنه "أصيب جنديان أوكرانيان بجروح مميتة جراء الشظايا الناجمة عن قصف" في المنطقة.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

المصدر: وكالات