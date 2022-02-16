ستولتنبرغ يدعو روسيا لبحث الحد من الأسلحة الهجومية في مفاوضات مباشرة

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن "أفضل طريقة لمناقشة الحد من الأسلحة الصاروخية والهجومية مع روسيا، هي المفاوضات المباشرة".

وقال في مؤتمر صحفي في اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع بلدان الحلف: "الناتو تحالف دفاعي لا يهدد روسيا".

وأضاف: "كنا نتحدث منذ سنوات وشهور عن الاستعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة مخاوف روسيا الأمنية، والنظر في قضية الحد من الأسلحة".

وتابع: "إن كانوا قلقين إزاء الصواريخ والأسلحة الهجومية، فإن أفضل طريقة للحل، الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة سبل الحد منها".

وأشار إلى أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاقيات مع روسيا، وليس فقط في ميدان الحد من التسلح".

المصدر: "نوفوستي"