ستولتنبرغ: الناتو مستعد لكل السيناريوهات ومنفتح على الحوار ما لم يخل بحماية الحلف

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن اجتماع افتراضي عقده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة أوروبا والحلف حول "الأنشطة العسكرية الروسية" على حدود أوكرانيا.

وحسب ستولتنبرغ، ضم الاجتماع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ونظيره الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز.

كما شارك بالاجتماع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأوضح المشاركون أن "أي هجوم روسي ضد أوكرانيا سيكون له كلفة عالية"، وأكدوا في الوقت ذاته استعدادهم لمواصلة الحوار مع روسيا.

وحذر ستولتنبيرغ من أن "خطر نشوب صراع في أوروبا حقيقي"، ورحب "بالانتشار الدفاعي الإضافي الأخير لحلفاء الناتو في الجزء الشرقي من الحلف".

وشكر ستولتنبرغ الرئيس الأمريكي جو بايدن على "التشاور المكثف المستمر مع الحلفاء"، مضيفا أن "وزراء دفاع الناتو سيناقشون الأسبوع المقبل كيفية تعزيز الموقف الدفاعي للحلف".

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه "دعا روسيا وأعضاء حلف الناتو لعقد مزيد من الاجتماعات لمناقشة الأمن الأوروبي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وحولها، والعلاقات بين الناتو وروسيا، والشفافية وتقليل المخاطر، والسيطرة على التسلح".

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المصدر: وكالات