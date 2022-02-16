كازاخستان.. تفكيك خلية نشطت في تجنيد المتطرفين
Globallookpress
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أعلنت الدائرة الصحفية للجنة الأمن القومي الكازاخية تفكيك خلية في العاصمة نور سلطان، نشطت في تجنيد المتطرفين في البلاد.
وجاء في بيان اللجنة: "اعتقلت قوات الأمن الكازاخية على ذمة التحقيق شبكة من أتباع حركة دينية متطرفة".
وأضافت: "يشتبه في أن المعتقلين شاركوا في جمعية دينية محظورة ومارسوا تجنيد المتطرفين".
وتابعت: "صودرت لدى الخلية منشورات متطرفة وغيرها من الأدلة المادية".
المصدر: RT
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