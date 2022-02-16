كازاخستان.. تفكيك خلية نشطت في تجنيد المتطرفين

أعلنت الدائرة الصحفية للجنة الأمن القومي الكازاخية تفكيك خلية في العاصمة نور سلطان، نشطت في تجنيد المتطرفين في البلاد.

وجاء في بيان اللجنة: "اعتقلت قوات الأمن الكازاخية على ذمة التحقيق شبكة من أتباع حركة دينية متطرفة".

وأضافت: "يشتبه في أن المعتقلين شاركوا في جمعية دينية محظورة ومارسوا تجنيد المتطرفين".

وتابعت: "صودرت لدى الخلية منشورات متطرفة وغيرها من الأدلة المادية".

المصدر: RT