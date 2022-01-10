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بوتين: أطراف خارجية استغلت الوضع بكازاخستان

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أطرافا داخلية وخارجية استغلت الأوضاع في كازاخستان.

وأكد خلال قمة افتراضية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن المسلحين في كازاخستان تلقوا تدريبات في معسكرات للإرهابيين بالخارج..

من جانبه قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف إن ما حدث في بلاده يهدف للانقلاب على السلطة وتقويض النظام الدستوري.

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