الصين: العقوبات ضد روسيا ستكثف المواجهة حول أوكرانيا

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، معلقا على بيان مجموعة السبع حول استعدادها لفرض عقوبات على روسيا، إن العقوبات ضد روسيا ستزيد من حدة المواجهة حول أوكرانيا.

وأضاف في موجز صحفي اليوم: "في الوضع الراهن، لن تؤدي العقوبات أحادية الجانب إلا إلى زيادة الانقسام والمواجهة. تدعو الصين جميع الأطراف إلى الالتزام بنهج عقلاني لحل الأزمة بشأن أوكرانيا والمشاكل ذات الصلة من خلال الحوار والمفاوضات. في الوضع الراهن، لا تعتبر المبالغة والتكهنات بشأن الحرب، سلوكا مسؤولا".

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وشدد على أن "العقوبات والضغوط، لا يساعدان في تهدئة الوضع، والترويج للتحالفات والكتل يقودنا أكثر إلى المسار القديم للحرب الباردة".

وتابع الدبلوماسي الصيني القول: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بموقف عادل ومنفتح، وتعزيز الحوار والمفاوضات والتنفيذ المناسب لاتفاقيات مينسك من أجل حل الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن".

المصدر: تاس