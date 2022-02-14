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مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات "عواقب هائلة" على روسيا بشأن أوكرانيا

أخبار العالم

مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات
AFP
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أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع (G7) استعداد بلادهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات "عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي" خلال "مهلة قصيرة جدا" حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن وزراء مالية كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، اليوم الاثنين: "أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة".

وأضاف البيان: "لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة توعدت بأن "أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابل برد سريع وفعال".

المصدر: أ ف ب

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