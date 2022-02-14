مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات "عواقب هائلة" على روسيا بشأن أوكرانيا

أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع (G7) استعداد بلادهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات "عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي" خلال "مهلة قصيرة جدا" حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن وزراء مالية كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، اليوم الاثنين: "أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة".

وأضاف البيان: "لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة توعدت بأن "أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابل برد سريع وفعال".

المصدر: أ ف ب