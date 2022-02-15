 
مباشر

ريس الوزراء الليبي المكلف يستبعد أي صدام مع السلطة الحالية

أخبار العالم

ريس الوزراء الليبي المكلف يستبعد أي صدام مع السلطة الحالية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se86

ذكر الناشط السياسي الليبي أحمد الروياتي أن رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي ياشاغا استبعد أثناء اجتماعه بقيادات مدينة مصراتة أي صدام مع السلطة الحالية.

إقرأ المزيد
باشاغا يعلن بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق - فيديو
باشاغا يعلن بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق - فيديو

ونقل الروياتي عن رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة أنه "ما أن يحين الوقت سيتم تبادل السلطة بشكل أكثر من آمن وسلس خاصة مع كل هذه الشرعية القوية والمتكاملة والمتوالية على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية الداخلية منها والخارجية التي اكتسبتها هذه الخريطة السياسية والتكليف الحكومي".

وأفاد الناشط السياسي في منشور على حسابع في "فيسبوك" بأن باشاغا خلال اجتماع "ودي" مع أبرز قيادات مدينة مصراتة، أجاب على "تساؤلات البعض، وبدد مخاوف الأكثرية، وطمأن جانب الجميع، وأكد أنه جاء ليحتوي كل الوطن تحت سقف دولة اسمها ليبيا بدون إقصاء أو تهميش أو انتقام أو مغالبة". 

يشار إلى أن السلطة التنفيذية القائمة حاليا في ليبيا، والمتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تصر على البقاء في السلطة وعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا