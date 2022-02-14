باشاغا يعلن بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق - فيديو

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق، مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال في كلمة مسجلة نشرها على "فيسبوك": "المشاورات سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف".

وأضاف: "بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقا وغربا وجنوبا مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع".

وتابع: "سيتم تقديم تشكيلة الحكومة لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل أن تنال الثقة"، مشددا على أن "عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة".

وذكّر باشاغا "بتهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية"، مشيرا إلى أن الجميع "أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا بأن واحدا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدا منا يمتلك الحقيقة دون غيره.. قيمتنا في تنوعنا ومصيرنا واحد".

وختم قائلا: "التخوين والتكفير والمزايدات تهدم ولا تبني، وأن الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية كلها أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة والصراع".



المصدر: "بوابة الوسط"