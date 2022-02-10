مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أن المجلس صوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.

وقال المتحدث الرسمي إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشا آغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".

وخلال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد بحضور 132 عضوا، قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف: "أبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب"، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس.وكان باشاغا والبيباص، عرضا برنامجهما خلال جلسة الثلاثاء الماضي.

ناصر حاتم - الملف الليبي

المصدر: RT