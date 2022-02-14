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جونسون وبايدن: نافذة الدبلوماسية لم توصد بعد أمام الحل السلمي في أوكرانيا

أخبار العالم

جونسون وبايدن: نافذة الدبلوماسية لم توصد بعد أمام الحل السلمي في أوكرانيا
AFP Alastair Grant / POOL
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أرشيف
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أشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن الأخير والرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبران أن "الفرصة لا تزال متاحة للحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء والرئيس بايدن أطلع كل منهما الآخر على فحوى المحادثات التي أجرياها مع قادة العالم الآخرين. واتفقا على أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وبإمكان روسيا التراجع عن تهديد أوكرانيا".

وقال جونسون في وقت سابق: "سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة العملية الدبلوماسية.. سأتحدث في القريب العاجل مع قادة عدة بينهم جو بايدن".

ونقل جونسون عن بايدن قوله إن "هناك مؤشرات على أن روسيا تخطط لشيء يمكن أن يحدث في غضون الـ48 ساعة المقبلة"، ووصف الوضع بأنه "خطير للغاية".

المصدر: "تاس"

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