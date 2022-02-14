جونسون: سأبحث قريبا مع بايدن الوضع حول أوكرانيا
AP Daniel Leal/Pool via AP
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه سيتحدث قريبا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف ليبحث معه الوضع في أوكرانيا.
وقال جونسون: "سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة العملية الدبلوماسية. سأتحدث في القريب العاجل مع قادة عدّة بينهم جو بايدن".
ونقل جونسون عن بايدن قوله إن هناك مؤشرات على أن روسيا تخطط "لشيء يمكن أن يحدث في غضون الـ48 ساعة المقبلة"، ووصف الوضع بأنه "خطير للغاية".
المصدر: "سبوتنيك"
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