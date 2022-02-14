جونسون يتوجه إلى أوروبا لمواصلة جهوده حول أوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يعتزم زيارة أوروبا مجددا هذا الأسبوع لمواصلة جهوده الدبلوماسية لتهدئة الأزمة الأوكرانية.

وأشار المكتب إلى أن "جونسون سيتحدث في الأيام المقبلة إلى عدد من القادة حول الوضع الحالي ويعتزم التوجه إلى أوروبا مرة جديدة في نهاية الأسبوع، حيث زار قبل أسبوعين كييف لتقديم دعمه لها".

وأضاف: "يرغب جونسون في التحدث خصوصا إلى قادة بلدان شمال أوروبا ودول البلطيق، بعد لقائه الأسبوع الماضي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وليتوانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي".

وأكد المتحدث باسم مكتب جونسون أن "الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى نقطة حرجة.. كل المعلومات التي في حوزتنا تشير إلى أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي وقت.. ستكون لهذا عواقب كارثية على أوكرانيا وروسيا".

وأضاف: "لا تزال هناك فرصة لوقف التصعيد والدبلوماسية، وسيواصل رئيس الوزراء العمل بلا كلل إلى جانب حلفائنا لجعل روسيا تبتعد عن حافة الهاوية".

وفشلت جولات عدة من المحادثات خلال الأيام الأخيرة في حل الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها "واحدة من أخطر الأزمات منذ نهاية الحرب الباردة قبل 3 عقود".

المصدر: "أ ف ب"