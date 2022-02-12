 
مباشر
عاجل
أردوغان يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%

لندن تسحب عسكرييها من أوكرانيا وتخاطب رعاياها: لا تأملوا أن يتم إجلاؤكم عسكريا كما حدث في أفغانستان

أخبار العالم

لندن تسحب عسكرييها من أوكرانيا وتخاطب رعاياها: لا تأملوا أن يتم إجلاؤكم عسكريا كما حدث في أفغانستان
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdjd

قال نائب وزير دفاع بريطانيا جيمس هيبي إن المدربين العسكريين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا لتدريب جيشها على استخدام صواريخ مضادة للدروع ستبدأ بمغادرتها في 12 - 13 فبراير.

وأضاف نائب الوزير، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "سيتم إخراج جميع المدربين. لن يكون هناك عسكريون بريطانيون في أوكرانيا في حالة نشوب نزاع مسلح".

وتابع جيمس هيبي، ردا على سؤال حول موعد مغادرة المدربين العسكريين البريطانيين لأوكرانيا: "سيغادرون خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ووفقا له، "لن تتوفر لدى بريطانيا إمكانية إجلاء رعاياها من أوكرانيا في حالة غزوها المفترض من القوات الروسية".

إقرأ المزيد
بريطانيا: سنضع ألف عسكري في حالة تأهب إذا ما نشبت أزمة إنسانية في شرق أوروبا
بريطانيا: سنضع ألف عسكري في حالة تأهب إذا ما نشبت أزمة إنسانية في شرق أوروبا

وقال هيبي: "نحن نأمل بحصول الأفضل، لكننا نستعد للأسوأ. يجب على الرعايا البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة. ولا ينبغي لهم أن يأملوا، كما كان الحال في الصيف في أفغانستان، أن تتوفر فرصة تنظيم عمليات إجلائهم عسكريا من هناك. يجب أن يغادروا [أوكرانيا] الآن".

المصدر: تاس

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا