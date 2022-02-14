الرئيس التركي يكشف سبب عدم مرافقة زوجته له خلال زيارته للإمارات

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا في زيارة خارجية ولأول مرة بدون زوجته أمينة أردوغان.

وأفاد الرئيس أردوغان المتواجد في أبو ظبي حاليا قبل مغادرة البلاد بأن زوجته أمينة لا يمكن أن تكون معه أثناء زيارته للإمارات لأن نتائج اختبار كورونا الخاصة بها لا تزال إيجابية.

وفي وقت لاحق كشفت أمينة أردوغان عن حالتها الصحية، وقالت عبر "تويتر": "أود أن أعبر عن امتناني لكل من أرسل تمنياتهم الطيبة.. والحمد لله، أنا أعاني من أخف مسار للمرض، ولكن عملية العزل مستمرة.. وأتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل".

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı.

Tüm hastalara acil şifalar diliyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 14, 2022

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق أنه أصيب وزوجته بمتحور "أوميكرون" وبعد مرور خمسة أيام أعلن أردوغان تعافيه، فيما أكدت الرئاسة التركية في وقت سابق أنه لا تأجيل في زيارة أردوغان للإمارات.

إقرأ المزيد

وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أنه زار الإمارات آخر مرة في عام 2013 عندما كان رئيسا للوزراء.

وتابع أردوغان: "بمشاوراتنا مع الشيخ محمد بن زايد في أنقرة في نوفمبر بدأنا حقبة جديدة في العلاقات".

وأكد الرئيس التركي أنه خلال الزيارة سيتم اتخاذ الخطوات التي ستشكل مستقبل السنوات الخمسين الجديدة من الصداقة التركية الإماراتية.

وذكر أردوغان أنه مع وصول حجم التجارة التركية مع الإمارات إلى 8 مليارات دولار، منها ما يقرب من 5.5 مليار دولار صادرات، تعد الإمارات من بين الشركاء التجاريين الرائدين لتركيا.

المصدر: وسائل إعلام تركية