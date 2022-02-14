أردوغان يصل إلى الإمارات

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تستمر ليومين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان في مقدمة مستقبلي أردوغان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكتب في حسابه عبر "تويتر" قبيل مغادرته البلد إلى الإمارات: "بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا".

بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.



واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا.🇦🇪🇹🇷 pic.twitter.com/Y0pLibKFE1 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 14, 2022

وأضاف: "أنا على ثقة أننا خلال هذه الزيارة، سنتخذ الخطوات التي من شأنها تشكيل الخمسين عاما الجديدة من صداقتنا وأخوّتنا مع الإمارات التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها".

تعد الإمارات العربية المتحدة إحدى أهم شركائنا التجاريين، مع وصول حجم التجارة بيننا إلى 8 مليارات دولار، من بينها نحو 5.5 مليارات دولار لصادراتنا.



كما أن دولة الإمارات تقدم مساهمات كبيرة في بيئة الاستثمار الديناميكية في تركيا. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 14, 2022

المصدر: "وام" + RT