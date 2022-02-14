أردوغان يتوجه برفقة 8 وزراء إلى الإمارات

أفادت وكالة "الأناضول" بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غادر اليوم الاثنين، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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ورافق الرئيس أردوغان في زيارته وزراء، الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية، نورالدين نباتي، والتجارة، محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، والنقل والبنى التحتية، عادل قره إسماعيل أوغلو، والثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، والزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وقبيل توجهه إلى الإمارات، أكد الرئيس التركي أن الحوار والتعاون بين بلاده والإمارات العربية المتحدة "يحملان أهمية من حيث الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها".

المصدر: "الأناضول"