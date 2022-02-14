جونسون: بتنا على حافة الهاوية في الأزمة الأوكرانية

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قلقه من تبعات التوتر الحالي حول أوكرانيا، مجددا التأكيد على ثبات موقف لندن المتمثل في تحميل القيادة الروسية المسؤولية عن تفاقم الأزمة.

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وكتب جونسون في "تويتر": "نحن على حافة الهاوية، لكن الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) لا يزال أمامه الوقت للتراجع".

وتابع: "نحث الجميع على الانخراط في الحوار وعلى الحكومة الروسية أن تمنع حدوث ما سيكون خطأ كارثيا بالنسبة لروسيا".

ونفت روسيا مرارا مزاعم القادة الغربيين والأوكرانيين حول تحضير موسكو لـ"غزو أوكرانيا".

ولم يستبعد الكرملين احتمال إثارة الاستفزازات لمنح المصداقية لهذه المزاعم، محذرا من أن محاولات كييف لحل النزاع في دونباس جنوب شرق أوكرانيا بقوة السلاح، ستترتب عليها عواقب وخيمة.

المصدر: "نوفوستي"