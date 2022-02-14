عودة قاذفة استراتيجية أمريكية اضطراريا إلى قاعدتها في إنجلترا إثر "مشكلة طارئة"

اضطرت قاذفة B-52H Stratofortress استراتيجية أمريكية للعودة إلى قاعدتها في المملكة المتحدة واختصرت مهمتها بعد "مشكلة طارئة".

وذكرت مجلة الجيش البريطاني أن القاذفة القادرة على حمل أسلحة نووية طرأ عليها مشكلة عادت إلى المملكة المتحدة على إثرها في إجراء احترازي.

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وأقلعت قاذفتان استراتيجيتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52H يوم الاثنين من قاعدة فيرفورد الجوية في جنوب إنجلترا في مهمة استغرقت عدة ساعات.

ومرت القاذفتان جنوبا فوق المحيط الأطلسي على طول خليج بسكاي ساحل البرتغال، ودخلتا أجواء المتوسط فوق مضيق جبل طارق، ثم عادت إحداهما إلى إنجلترا عبر المجال الجوي لإسبانيا بعد أن أرسلت إشارة PAN-PAN.

ورسالة الهاتف الراديوي PAN-PAN هي إشارة قياسية دولية تستخدم للإعلان عن وجود مشكلة على متن الطائرة لا تهدد أفراد الطاقم، حيث سارت طول رحلة العودة على ارتفاع منخفض.

وبحسب التقارير، فقد طرأت المشكلة بعد أن زودت القاذفة بالوقود جوا قبالة سواحل إسبانيا.

B52 #CHIEF12 returning to Fairford declares PAN-PAN. Had flown at low altitude after refuel over the 'Med.



PAN-PAN is the international standard urgency signal that someone aboard a boat, ship, aircraft, or other vehicle uses to declare that they have a situation that is urgent https://t.co/26Rmo5xnqP — Col McGowan (OSINT) (@mm0ndx) February 14, 2022

وحسب مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، فإن نشر القاذفات أمر "روتيني"، ولكن ينظر إليها أحيانا على أنها استعراض للقوة في أوقات التوتر الشديد.

وفي وقت سابق أفاد متتبعون مواقع لتتبع الملاحة الجوية بأن القاذفتين انفصلتا، حيث اختارت الأولى طريق العودة عبر أجواء إسبانيا، أما الثانية فقد واصلت مسارها حتى اقتربت من سواحل لبنان ثم قامت بانعطاف مفاجئ باتجاه الجنوب لتدخل الأجواء المصرية.

المصدر: مجلة الجيش البريطاني