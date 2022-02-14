وزير خارجية اليونان يزور موسكو للمساعدة في تسوية الأزمة الأوكرانية

قال المتحدث باسم حكومة اليونان يوانيس إيكونومو، إن وزير خارجية بلاده نيكوس ديندياس سيتوجه إلى موسكو في 18 فبراير، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وذكر المتحدث، أن هدف الزيارة المساعدة في العثور على حل للنزاع في أوكرانيا.

وسئل إيكونوما عن الموقف الذي سيتخذه وزير الخارجية اليوناني خلال الحديث مع لافروف، في ظل تصريحات الجانب الروسي واستيائه من نقل القوات العسكرية الأمريكية والناتو عبر ميناء مدينة ألكسندروبوليس اليونانية نحو أوكرانيا، فقال: "بشأن الأزمة في أوكرانيا، تقوم اليونان بالتنسيق مع حلفائها وشركائها، من ناحية أخرى نحافظ على قنوات الاتصال مفتوحة لأنه من المفيد دائما التفاوض مع جميع الأطراف. تتمتع اليونان بمصداقية عالية وهناك ثقة كبيرة تجاهها فيما يتعلق بعلاقاتها ومفاوضاتها مع الجانب الروسي. هدفنا سيكون دائما المساهمة في الحل السلمي للنزاع القائم هناك".

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وفيما يتعلق بمقتل اثنين من أصل يوناني وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة في شرق أوكرانيا بنيران الجيش الأوكراني، قال إيكونومو إن اليونان تعرب عن أسفها وتعازيها لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: تاس