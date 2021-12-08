بوتين: بحثت مع بايدن وميتسوتاكيس العقوبات على روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حوار مع العلماء الشباب أنه بحث العقوبات على روسيا في محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال ردا على سؤال المحاضر من معهد "سكولكوفو" للفيزياء التقنية يوري كوستيوكيفيتش حول العقوبات: "تحدثنا للتو عن ذلك مع رئيس وزراء اليونان، كما بحثنا العقوبات يوم أمس مع الرئيس بايدن".

ووصف بوتين العقوبات الأمريكية ضد المعهد المذكور بأنها "هراء ومحاولة لتقييد التنمية الروسية".

وأشار إلى أن "الغرب بدأ في اتباع سياسة الاحتواء ضد روسيا نظرا لحقيقة أنها بدأت في الخروج من الصعوبات، ودخلت مرحلة جديدة من التطور وأصبحت منافسا لهم.. يحاولون كبح تطور روسيا من الخارج لأنهم يخافون من المنافسة".

وشدد بوتين على أن "العقوبات ضد روسيا غالبا ما تفرض على هذا النحو، دون سبب واضح".

وقال: "القوى السياسية في الولايات المتحدة تبدو وكأنها تتنافس في ما بينها في مدى مناهضة روسيا، وسيكون من الصعب عليها الخروج من دوامة العداء لروسيا".

المصدر: "تاس"