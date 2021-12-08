سوتشي.. بوتين وميتسوتاكيس يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين روسيا واليونان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الطابع الودي للعلاقات بين البلدين والرغبة في تطوير التعاون، وذلك في لقائهما بمدينة سوتشي اليوم الأربعاء.

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وفي مستهل الاجتماع أشار بوتين إلى أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني تأتي في عام الذكرى المئوية الثانية للثورة اليونانية، وإلى مساهمة روسيا في نيل اليونان استقلالها.

وقال بوتين إن العلاقات الروسية اليونانية اليوم تتطور بطريقة إيجابية. وأضاف: "العام الماضي شهد انخفاضا في التجارة بقدر ما يربو 35%، لكن هذا العام بلغت الزيادة 56%، وقد وصلنا عمليا إلى مستوى ما قبل الوباء".

من جانبه، شكر ميتسوتاكيس بوتين على دعوته لزيارة سوتشي، لافتا إلى أنه سبق أن زار هذه المدينة قبل 30 عاما ضمن وفد برئاسة والده.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده تتذكر دور روسيا في الثورة اليونانية، وقال: "تلك الأحداث تربط بلدينا بشكل لا ينفصم. لقد أدت الثورة إلى إنشاء دولة يونانية مستقلة، ولا ننسى أبدا أن روسيا لعبت دورا مهما في ذلك".

ودعا ميتسوتاكيس لمواصلة تعزيز العلاقات مع روسيا، بما في ذلك "في مجال الاقتصاد لأن الاقتصاد اليوناني، على الرغم من ظروف الوباء، شهد في الفترة الأخيرة نموا سريعا إلى حد ما". وأضاف: "هناك فرص لزيادة حجم التبادل التجارة والاقتصادي بيننا، فضلا عن تطوير التعاون في مجال السياحة".

المصدر: وكالات