 
مباشر

بعثة مراقبي "الأمن والتعاون" في أوكرانيا تعلن مواصلة عملها هناك

أخبار العالم

بعثة مراقبي
Globallookpress Alexander Rekun
موظفان في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdvl

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استمرار عمل فريق مراقبيها في أوكرانيا، رغم إجلاء عدد من موظفي المنظمة من هناك في ظل الأزمة مع روسيا.

إقرأ المزيد
المراقبون الأمريكيون ضمن بعثة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون دونباس
المراقبون الأمريكيون ضمن بعثة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون دونباس

وذكر بيان أصدرته البعثة اليوم الأحد، أن غالبية أعضائها تتم إعارتهم من قبل الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن نظام الإعارة يسمح لهذه الدول باتخاذ قرارات بشأن نقل موظفيها المعارين إليها داخل أو خارج البلاد.

وتابع البيان أنه "في الآونة الأخيرة، قررت بعض الدول المشاركة أن معاريها العاملين في البعثة يجب أن يغادروا أوكرانيا في غضون الأيام المقبلة".

وأكد البيان أن البعثة ستواصل "تنفيذ تفويضها المعتمد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع مراقبيها المنتشرين في عشر مدن في جميع أنحاء أوكرانيا"، مشيرا إلى أن البعثة تولي "الأولوية القصوى لسلامة وأمن جميع موظفيها وستواصل تقييم الوضع الأمني باستمرار".

وفي وقت سابق من اليوم أعربت روسيا عن قلقها إزاء قرار بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا بدعوى "تفاقم الظروف الأمنية".

إقرأ المزيد
موسكو تحذر من استغلال بعثة الأمن والتعاون في أوروبا كأداة لاستفزاز محتمل في أوكرانيا
موسكو تحذر من استغلال بعثة الأمن والتعاون في أوروبا كأداة لاستفزاز محتمل في أوكرانيا

المصدر: موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا