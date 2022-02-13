بعثة مراقبي "الأمن والتعاون" في أوكرانيا تعلن مواصلة عملها هناك

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استمرار عمل فريق مراقبيها في أوكرانيا، رغم إجلاء عدد من موظفي المنظمة من هناك في ظل الأزمة مع روسيا.

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وذكر بيان أصدرته البعثة اليوم الأحد، أن غالبية أعضائها تتم إعارتهم من قبل الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن نظام الإعارة يسمح لهذه الدول باتخاذ قرارات بشأن نقل موظفيها المعارين إليها داخل أو خارج البلاد.

وتابع البيان أنه "في الآونة الأخيرة، قررت بعض الدول المشاركة أن معاريها العاملين في البعثة يجب أن يغادروا أوكرانيا في غضون الأيام المقبلة".

وأكد البيان أن البعثة ستواصل "تنفيذ تفويضها المعتمد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع مراقبيها المنتشرين في عشر مدن في جميع أنحاء أوكرانيا"، مشيرا إلى أن البعثة تولي "الأولوية القصوى لسلامة وأمن جميع موظفيها وستواصل تقييم الوضع الأمني باستمرار".

وفي وقت سابق من اليوم أعربت روسيا عن قلقها إزاء قرار بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا بدعوى "تفاقم الظروف الأمنية".

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المصدر: موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا