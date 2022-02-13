موسكو تحذر من استغلال بعثة الأمن والتعاون في أوروبا كأداة لاستفزاز محتمل في أوكرانيا

أعربت روسيا عن قلقها إزاء قرار بعض الدول سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا ضمن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد أن الرئاسة الحالية والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغا الدول الأعضاء بأن "بعض الدول" قررت سحب مواطنيها الموظفين في بعثة الرقابة الخاصة للمنظمة في أوكرانيا، بدعوى "تفاقم الظروف الأمنية".

ولفتت زاخاروفا إلى أن هذه القرارات تثير بالغ قلق موسكو، محذرة من "جر البعثة عمدة إلى الهستيريا العسكرية التي تؤججها واشنطن واستغلالها كأداة لاستفزاز محتمل".

وتابعت: "ندعو إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى التصدي بحزم لمحاولات العبث بالبعثة ومنع جر المنظمة التي التلاعبات السياسية عديمة الذمة الجارية حولها".

وأعربت المتحدثة عن قناعة روسيا بأن "أداء البعثة لأنشطة المراقبة وفقا لتفويضها مطلوب أكثر من أي وقت مضى في ظل تأجيج التوترات بشكل مفتعل".

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن بدء الولايات المتحدة اليوم بسحب مراقبيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعلن فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، رئيس لجنة السياسات الخارجية والعلاقات الدولية والسياسات الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس الشعب في جمهورية دونيتسك، أن المراقبين الأمريكيين والبريطانيين ضمن البعثة تلقوا تعليمات بمغادرة منطقة دونباس.

في الوقت نفسه، أكد مراسل RT في دونيتسك رومان كوساريف أن مجموعة أخرى من موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصلت إلى المدينة، ويرتدي الكثيرون منهم سترات واقية، مشيرا إلى أنهم رفضوا الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وتأتي هذه التطورات على خلفية المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، وهذا ما نفته موسكو مرارا وتكرارا.

المصدر: RT