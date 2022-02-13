المراقبون الأمريكيون ضمن بعثة الأمن والتعاون في أوروبا يغادرون دونباس

أكدت وسائل إعلام أن المراقبين الأمريكيين ضمن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في جنوب شرق أوكرانيا يغادرون منطقة دونباس، وسط تصعيد بين روسيا والغرب.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر مطلع تأكيده اليوم الأحد أن ست سيارات اجتازت خط التماس في معبر ألكسندروفكا قرب مدينة دونيتسك، ما يمثل أمرا غير عادي، مرجحا أن ذلك يشير إلى بدء إجلاء أفراد بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دونباس.

وحصلت RT على لقطات توثق لحظة عبور تلك السيارات لخط التماس.

ولفت المراسل الحربي الروسي سيميون بيغوف الذي صور هذا الفيديو بأنه لم يتبق لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع ذلك إلا سيارات مدرعة مخصصة للعمل في ظروف القتال.

وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان بدء انسحاب المراقبين الأمريكيين ضمن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دونيتسك بسيارات.

بدوره، أعلن فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، رئيس لجنة السياسات الخارجية والعلاقات الدولية والسياسات الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا جنوب شرقي أوكرانيا، أن المراقبين الأمريكيين والبريطانيين ضمن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تلقوا تعليمات بمغادرة دونباس.

وقال بيرديتشيفسكي، في حديث إلى وكالة أنباء دونيتسك اليوم: "وفقا للمعطيات المتوفرة لدي، تلقى الممثلون البريطانيون والأمريكيون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أوامر بالمغادرة من قيادتهم، وفي يوم أمس كان ممثلو هاتين الدولتين (في دونيتسك) ولا أعلم ما هو الوضع اليوم، لكنني أعتقد أنهم سيغادرون دونباس".

وكشف مراسل RT رومان كوساريف المتواجد في دونيتسك أن أوامر صدرت بعدم السماح لأي صحفي بدخول الفندق الذي يتخذ منه مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مقرا لإقامتهم.

وسبق أن أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن واشنطن تنوي إجلاء مواطنيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دونباس، بدعوى خطر تعرض أوكرانيا لـ"غزو روسي"، وهو ما نفته موسكو مرارا وتكرارا.

المصدر: وكالات