بلينكن وتراس يشددان على ضرورة حوار روسيا في القضايا الأمنية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث الوضع حول أوكرانيا مع نظيرته البريطانية ليز تراس التي زارت العاصمة الروسية موسكو مؤخرا.

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وقالت الوزارة إن المكالمة بين الوزيرين تمحورت حول "القلق الحاد من الخطط الروسية الممكنة لشن عدوان عسكري على أوكرانيا في الأيام المقبلة".

وأضافت أنهما "شددا على أن تنصبّ الجهود الدولية على الحوار الهادف مع روسيا بشأن القلق المتبادل في مجال الأمن".

وشددت على أن بلينكن أشار إلى أهمية العمل المشترك بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو والشركاء الأوروبيين "لتتكبد روسيا تكاليف سريعة وصعبة ردا على "أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا".

المصدر: RT