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هبوط الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط على خلفية التوتر حول أوكرانيا

مال وأعمال

هبوط الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط على خلفية التوتر حول أوكرانيا
Gettyimages.ru
الأسهم الأمريكية تتراجع وأسعار النفط تقفز بسبب القلق من غزو روسيا المزعوم لأوكرانيا
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هبطت الأسهم الأمريكية وصعد النفط ظهر الجمعة بعد أن حث البيت الأبيض الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا، مع "ازدياد احتمال غزو روسيا لأوكرانيا" حسب واشنطن.

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وتفاعلت الأسواق خلال مؤتمر صحفي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان الذي قال إن هجوما روسيا على أوكرانيا "قد يحصل في أي وقت" حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية راهنا في بكين.

وتراجع مؤشر "أس أند بي" على الساعة 19.15 ت.غ. بنسبة 1.5% إلى 4438,89 نقطة، أما سعر خام غرب تكساس الوسيط فارتفع بنسبة 4% تقريبا ليصل إلى 93.48 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسهم شركات إنتاج الأسلحة وبينها "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" اللتان ارتفعت اسهمها بنسبة 2.8 % و4.1 % على التوالي.

وكانت مخاوف المستثمرين من غزو روسي مزعوم وشيك لأوكرانيا تراجعت في الأيام الأخيرة إثر جهود دبلوماسية.

المصدر: أ ف ب

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