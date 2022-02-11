قادة الاتحاد الأوروبي والناتو يتفقون على تكثيف الدبلوماسية لتسوية الأزمة الأوكرانية
AFP Kirsty O'Connor
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قرر قادة بلدان الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والمفوضية الأوروبية مضاعفة جهودهم الدبلوماسية لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأشار بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن الأخير "عقد لقاء افتراضيا مع قادة الولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا ورومانيا وفرنسا وألمانيا ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا".
وأضاف: "وعدت الأطراف المشاركة بالاجتماع بمضاعفة جهودهما الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة".
وتابع: "اتفق الجميع على توفر السبيل اللازم للخروج من الوضع في أوكرانيا، في حال اتبعت روسيا مسار وقف التصعيد".
المصدر: RT
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