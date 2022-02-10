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بوليفيا.. تأجيل جلسة الاستماع للزعيمة السابقة جانين أغيس

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بوليفيا.. تأجيل جلسة الاستماع للزعيمة السابقة جانين أغيس
Legion-Media Radoslaw Czajkowski
رئيسة بوليفيا السابقة جانين أغنيس - أرشيف
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أعلن رئيس المحكمة المركزية في بوليفيا هيرمان راموس تأجيل جلسات الاستماع في قضية الانقلاب على رئيسة البلاد السابقة جانين أغنيس.

ونقلت صحيفة "ديبر" المحلية عن رئيس المحكمة قوله: "قررت المحكمة بالإجماع إلغاء قرار 18 يناير 2022 لبدء جلسات المحكمة".

وبحسب بيان للمحكمة، فقد "ارتكبت مخالفات عند اتخاذ قرار بدء الجلسات"، فيما أشار وزير العدل إيفان ليما إلى أنه "قد يتم تحديد موعد جديد في منتصف مارس المقبل".

وأغنيس محتجزة منذ مارس 2021، ووجهت لها تهمة "الإرهاب والفتنة والتآمر"، كما تم حينها اعتقال عدد من الوزراء والقادة السابقين في الجيش والبحرية والقوات الجوية.

واستقال الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في نوفمبر 2019، وسط احتجاجات مدعومة من الجيش ضد إعادة انتخابه.

وأعلنت أغنيس التي كانت تشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ أنها ستتولى مهام رئيس الدولة حتى إجراء انتخابات جديدة وتعيين مجلس وزراء.

وتم إجراء تصويت جديد في البلاد في أكتوبر 2021 خلص بفوز لويس آرس حليف موراليس بكرسي الرئاسة.

المصدر: "تاس"

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