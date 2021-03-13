بوليفيا.. اعتقال الرئيسة المؤقتة السابقة ووزيرين بتهمة الإرهاب والخيانة

أعلنت الحكومة البوليفية اليوم السبت، عن اعتقال الرئيسة المؤقتة السابقة، جانين آنييز، ووزيرين سابقين من أعضاء حكومتها.

وكتب وزير الداخلية البوليفي، كارلوس إدواردو دي كاستيليو، على حسابه في "تويتر" أن الشرطة ألقت القبض على آنييز التي قادت البلاد على مدى عام، خلال فترة بين نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020.

Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía.#Justicia — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021

بالتزامن مع ذلك، اتهمت الرئيسة المؤقتة السابقة عبر "تويتر" أيضا "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكمة بملاحقتها لدواع سياسية، قائلة: "يتهمونني بالمشاركة في انقلاب لم يحدث أبدا. أصلي من أجل بوليفيا وكل البوليفيين".

Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 13, 2021

جاء ذلك في أعقاب اعتقال السلطات البوليفية أمس وزيري العدل والطاقة السابقين، ألفارو كويمبرا ورودريغو غوسمان.

وجاءت هذه الإجراءات في ظل إصدار النيابة الخاصة بقضايا الفساد في بوليفيا أمس مذكرات اعتقال بحق آنييز و10 مسؤولين في حكومتها منهم وزراء سابقون، بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتواطؤ الإجرامي.

ويأتي ذلك ضمن إطار التحقيق الذي تجريه النيابة في الأحداث التي شهدتها البلاد في أواخر أكتوبر-نوفمبر 2019 حين أجبرت مظاهرات شعبية واسعة النطاق الرئيس السابق إيفو مورالس على ترك منصبه، وتعتبر النيابة هذه الأحداث انقلابا سلطويا.

وعاد اشتراكيو موراليس إلى الحكم في البلاد نتيجة الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + نوفوستي