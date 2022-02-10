نيجيريا.. إتلاف 4 ملايين زجاجة من البيرة

أتلفت "الشرطة الإسلامية" في ولاية كانو شمال نيجيريا أكثر من 3.8 مليون زجاجة من البيرة "الجعة"، عملا بالتشريعات التي تحظر إنتاج وتداول وتعاطي المشروبات الكحولية.

ونقلت صحيفة "بانش" المحلية عن قائد مجلس الحسبة الشيخ هارون بن سينا قوله، إن "الزجاجات صودرت قبل أشهر، وتم إتلافها أمس الأربعاء في قرية تودون كاليبافا".

وأضاف أن "بيع واستهلاك وتخزين المشروبات الكحولية ممنوع في البلاد".

وأشار إلى أن "حكومة الولاية وافقت على إتلاف المواد المسكرة، لذلك تقرر إتلافها".

بدوره، قال عبد الله غاندوجي والي كانو، إن "ولايته من أكثر الولايات سلمية بفضل جهود السلطات في مكافحة تعاطي المخدرات وارتكاب الرذائل الأخرى".

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسلامية لوان إبراهيم فاج، إن "السلطات صادرت الجعة من الشاحنات التي حاولت المرور من ولايات نيجيريا الجنوبية المسيحية"، مشيرا إلى أن السكان المحليين أشاروا إلى أن "الجعة دمرت في البداية بالجرافات ثم أضرمت فيها النيران".

المصدر: "نوفوستي"